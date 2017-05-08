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كوليبالي وميدو جابر يقودان هجوم الأهلي أمام "التعدين"
الاهلي المصري - سليماني كوليبالي

كوليبالي وميدو جابر يقودان هجوم الأهلي أمام "التعدين"

2017-05-08 18:29:27

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي تشكيل الفريق لمواجهة النصر للتعدين باستاد السلام في الأسبوع ال-28 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالاتي: شريف إكرامي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد نجيب ورامي ربيعة واحمد فتحي وصبري رحيل.

وفِي خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وعبدالله السعيد وميدو جابر ووليد سليمان.

وسليمان كوليبالي في الهجوم.

ويتواجد علي دكة البدلاء محمد هاني وعمرو جمال وعمرو بركات واجايي واكرم توفيق ومؤمن زكريا ومحمد الشناوي.

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