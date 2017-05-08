المالية تتوقع تحقيق الهيئات الاقتصادية فائض حكومة تبلغ 65.3 مليار جنيه2017-05-08 18:34:55
الجارجى: توقعات خسائر نشاط (عجز) لبعض الهيئات الاقتصادية بمبلغ 11.8 مليار جنيه
قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية خلال عرض البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية في مشروع موازنة 2017/2018، امام مجلس النواب: يكشف أن حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة ٢٠١٧/٢٠١٨ يبلغ نحو ١٤٨٩.٢ مليار جنيه وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة ١٠٣١.٩ مليار جنيه، وأن استثمارات الهيئات الاقتصادية تبلغ 41.2 مليار جنيه ، فيما تبلغ التحويلات الرأسمالية ٣٣٢.٩ مليار جنيه.
وأضاف الجارحي أن موارد الهيئات الاقتصادية المستهدفة موزعة بين الإيرادات الجارية وقدرها ١١٠٣.٢ مليار متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة بمبلغ ٢٣٦.٣ مليار جنيه (دعم المواد البترولية 110.1 مليار جنيه، دعم صناديق التأمين الاجتماعي 60 مليار جنيه، 3.1 مليار جنيه دعم لباقي الهيئات الاقتصادية)، وإيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٣٥٤.٩ مليار منها ٦.٣ مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة للدولة.
وتابع الجارحي أنه من المتوقع للهيئات الاقتصادية تحقيق فائض حكومة خلال العام المالي 2017 / 2018 بمبلغ 65.3 مليار جنيه ( الهيئة المصرية العامة للبترول 28.9 مليار جنيه، هيئة قناة السويس 31.4 مليار جنيه، باقي الهيئات الاقتصادية 5 مليار جنيه).
وأشار الجارحي أنه من المتوقع تحصيل ضرائب دخيلة من الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالي 2017/2018 بمبلغ 74 مليار جنيه (الهيئة المصرية العامة للبترول 21.5 مليار جنيه ، ضرائب الشريك الأجنبي 19.5 مليار جنيه ، هيئة قناة السويس 30.1 مليار جنيه ، باقي الهيئات الاقتصادية 2.9 مليار جنيه).
وتوقع الجارحي تحقيق خسائر نشاط (عجز) لبعض الهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالي 2017 / 2018 بمبلغ 11.8 مليار جنيه (الهيئة الوطنية للإعلام 5.9 مليار جنيه ، الهيئة القومية لسكك حديد مصر 4.9 مليار جنيه ، باقي الهيئات الاقتصادية 1.0 مليار جنيه).
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