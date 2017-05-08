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من ضمنها مصر.. ليبيا تمنع دخول 5 جنسيات إلى أراضيها
ليبيا

من ضمنها مصر.. ليبيا تمنع دخول 5 جنسيات إلى أراضيها

2017-05-08 18:26:35
وكالات

أوقفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، منح تأشيرة دخول إلى الأراضي الليبية عبر مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس لخمس جنسيات، دون ذكر أسباب لذلك.

جاء ذلك في مخاطبة رسمية من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الليبية أرسلت إلى شركات طيران البراق والإفريقية والليبية والأجنحة وميدايا.

وفي المخاطبة المؤرخة بتاريخ أمس الأحد وحصلت “الأناضول” اليوم على نسخة منها قالت المصلحة: “نحيطكم علمًا بأنه تم إيقاف منح تأشيرة الدخول عن طريق رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي للجنسيات المغربية والمصرية والسورية والسودانية والبنجلاديشية”.

واعتبرت مصلحة الجوازات الليبية جميع موافقات الدخول الممنوحة لتلك الجنسيات عبر مطار معيتيقة “ملغية”، محملة شركات النقل الجوي المخالفة للتعليمات المسؤولية القانونية.

ولم تحدد المصلحة الأسباب التي دعتها لوقف منح تأشيرة الدخول لهذه الجنسيات الخمس عبر مطار معيتيقة، الذي يعد الوحيد الذي يعمل حاليًا في العاصمة الليبية.

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