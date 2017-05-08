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القبض على 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" بأسبانيا
الشرطة الإسبانية

القبض على 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لـ"داعش" بأسبانيا

2017-05-08 18:21:54

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم /الاثنين/ أن الشرطة الإسبانية والمغربية ألقيا القبض على 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت الداخلية الإسبانية - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - إن المشتبه بهم الثلاثة يعملون على تجنيد أتباع للتنظيم ويقومون بالترويج له والتشجيع على شن هجمات جهادية عبر الانترنت، مضيفة أنهم على صلة بأعضاء بارزين في التنظيم في سوريا والعراق وأنهم كانوا يعتزمون السفر إلى المنطقة للمشاركة في القتال.

وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على مغربيين اثنين في بلدتي “سالو” و “بادالونا” شمال شرق إسبانيا، بينما أُلقي القبض على المشتبه به الثالث في مدينة “طنجة” الواقعة شمال المغرب والمطلة على ساحل البحر المتوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن الشرطة الإسبانية اشتركت في اعتقال 162 ناشطا جهاديا مشتبه بهم منذ أن رفعت البلاد حالة التأهب الأمني في يونيو 2015.

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