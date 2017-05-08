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الحريري: انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا انتصار للديمقراطية
سعد الحريري

الحريري: انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا انتصار للديمقراطية

2017-05-08 18:14:57

اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين، انتخاب الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، يعد انتصارا للديمقراطية الواسع ، الذي يشرف فرنسا والفرنسيين، والذي هو جزء من رسالة إنسانية عظيمة للعالم رسالة الأخوة والسلام والتسامح.

وأوضح الحريري ، في برقية تهنئة بعث بها إلى ماكرون ، أن العلاقات بين لبنان وفرنسا استثنائية فهي قصة الصداقة والأخوة مشتركة بين الشعبين وهي تعود لعدة قرون خلت .. معربا عن اقتناعه بضرورة المحافظة على هذا التراث الثمين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: إن مساندة فرنسا المستمرة للمؤسسات اللبنانية ودعمها الثابت للمحكمة الخاصة بلبنان والمشاركة النشطة في إطار قوات اليونيفيل وفي ملف اللاجئين السوريين تعد أمورا ثمينة جدا بالنسبة لنا وقد أسهمت في تحقيق الاستقرار ببلادنا.

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