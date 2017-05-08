الحريري: انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا انتصار للديمقراطية2017-05-08 18:14:57
اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين، انتخاب الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، يعد انتصارا للديمقراطية الواسع ، الذي يشرف فرنسا والفرنسيين، والذي هو جزء من رسالة إنسانية عظيمة للعالم رسالة الأخوة والسلام والتسامح.
وأوضح الحريري ، في برقية تهنئة بعث بها إلى ماكرون ، أن العلاقات بين لبنان وفرنسا استثنائية فهي قصة الصداقة والأخوة مشتركة بين الشعبين وهي تعود لعدة قرون خلت .. معربا عن اقتناعه بضرورة المحافظة على هذا التراث الثمين.
وقال رئيس الوزراء اللبناني: إن مساندة فرنسا المستمرة للمؤسسات اللبنانية ودعمها الثابت للمحكمة الخاصة بلبنان والمشاركة النشطة في إطار قوات اليونيفيل وفي ملف اللاجئين السوريين تعد أمورا ثمينة جدا بالنسبة لنا وقد أسهمت في تحقيق الاستقرار ببلادنا.
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 12:04:08 GMT
-
اشتعال سيارة في منزل «كوبري التونسي» بطريق الأوتوستراد
ظهرت كثافات مرورية في منزل كوبري التونسي بسبب اشتعال النيران في سيارة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه من محور الأوتوستراد والمعادى وصولًا إلى القلعة. و ...Mon, 08 May 2017 08:27:17 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي ...Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء ...Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياًMon, 08 May 2017 10:30:59 GMT
-
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد ...Mon, 08 May 2017 09:17:54 GMT