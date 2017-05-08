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قنصل بريطانيا بالإسكندرية يزور الأكاديمية العربية للعلوم
الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 1

قنصل بريطانيا بالإسكندرية يزور الأكاديمية العربية للعلوم

2017-05-08 18:08:58
محيط: أ. ش. أ

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية اليوم “الاثنين” القنصل العام للمملكة المتحدة السفيرة “ويندي فريمان” حيث كان في استقبالها الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

وحرص رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار على تقديم شرح تفصيلي للقنصل العام للمملكة المتحدة بالإسكندرية السفيرة ويندي فريمان عن الأكاديمية عبر نموذج مصغر قبل أن تتعرف القنصل العام للملكة المتحدة على دور الأكاديمية في مجال البحوث والتدريب والتعليم والاستشارات وكذلك ترتيبها في تصنيف الجامعات العالمية.
كما تفقدت السفيرة ويندي فريمان مقر الأكاديمية، و زارت مجمع المحاكيات المتكامل واستمتعت لشرح عن كيفية العمل داخل المجمع.

وتوجهت السفيرة ويندي فريمان بالشكر لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، معربه عن سعادتها وامتنانها للاستقبال الرائع وحفاوة الاستقبال من قبل إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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