قال الدكتور جمال عبدالحي نائب رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس الأزهر، إن خلو منصب رئيس جامعة الأزهر منذ عامين كارثة، ولا بد من وضع نهاية لذلك وتعيين رئيس للجامعة”.

وأضاف أن النادي ، تلقى طلبا من الأعضاء للتعبير عن رأيهم بخصوص قرار انتداب الدكتور محمد المحرصاوي، قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر، وتجاوز الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس الجامعة، موضحا أن “ألف باء إدارة هي سماع الاعتراضات والاستجابة لوجهة النظر القانونية والمشروعة”.