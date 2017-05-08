الصين تعد مشروع قانون بشأن نشيدها الوطني2017-05-08 18:06:18
كشفت لجنة الشئون التشريعية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم، أن المشرعين الصينيين يعدون مشروع قانون حول استخدام النشيد الوطني للبلاد.
ووفقا للاعلام الرسمي الصيني فإنه من المتوقع ان يقدم مشروع القانون للقرأة الاولى فى الدورة التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل.
كانت الصين اعتمدت قوانين بشأن علمها الوطني وشعارها الوطني في عامي 1990 و 1991 على التوالي. واما النشيد الوطني فهو بعنوان “مسيرة المتطوعين”، وكلماته من تأليف الشاعر تيان هان والموسيقى من تلحين نيه إير. وهذا النشيد تمت كتابته فى سنة 1937 واعتمد كنشيد وطنى للبلاد فى عام 1945.
وقامت الصين في عام 2014 بإصدار لوائح تمنع ان يتم عزف النشيد الوطنى فى حفلات الزفاف والجنازات وفى المناسبات الترفيهية أو غيرها من المهام غير السياسية وقالت السلطات وقتها انه سيحصر عزف النشيد الوطني في المناسبات السياسية والدبلوماسية والرياضية وفي المدارس.
وبموجب قانون الاعلانات فى الصين، فانه يحظر ان يتم استخدام النشيد الوطنى فى اى مادة اعلانية.
والترجمة العربية للنشيد الوطنى للصين هى كالتالd:
“انهضوا يا من ترفضون أن تكونوا عبيدا!
من دمنا … من لحمنا … نبني لنا سورا عظيما جديدا.
الامة الصينية اليوم تواجه الخطر الأكبر.
من كل صدر يتعالى زئير غاضب.
انهضوا … انهضوا … انهضوا، يا ملايين الشعب عل قلب رجل واحد!
مدافع العدو لا نهابها … تقدموا!
مدافع العدو لا نهابها … تقدموا!
تقدموا … تقدموا … تقدموا!”
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