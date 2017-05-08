نصائح ذهبية تقودك لاختيار الهاتف الأنسب لك2017-05-08 19:07:34
في الموضوع السابق من هذه السلسلة، التي نستعرض فيها مجموعة نصائح لتساعدك على اختيار هاتف ذكي يلبي تطلعاتك واحتياجاتك بطريقة صحيحة ومناسبة، تناولنا كيفية اختيار نظام التشغيل الملائم عند شرائك لهاتف ذكي جديد.
وفي هذا الموضوع، سنركز على كيفية اختيار حجم الشاشة الذي يناسب احتياجاتك وكذلك دقة الشاشة ونوعها وجودتها، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
حجم الشاشة
رغم أن الشاشات الكبيرة باتت أكثر رواجاً خلال الفترة الحالية، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الهواتف بأحجام شاشة متفاوتة، ولكي تتمكن من اختيار شاشة بحجم ملائم لاحتياجاتك إليك بعض النقاط السريعة:
الهواتف الصغيرة
الهواتف التي تأتي بحجم شاشة 5 بوصة أو أقل، وهي هواتف مناسبة جداً لمن يبحث عن تصميم مضغوط يتيح له حمل الهاتف بكل سهولة داخل الجيب، فهي ملائمة أكثر للأشخاص الذين يرغبون باستخدام الهاتف بسلاسة أثناء العمل مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل وقراءة البريد الإلكتروني، مع سهولة التنقل بها من مكان لآخر، أي فون 7 وجوجل بيكسل وسوني Xperia X Compact تعتبر أفضل الهواتف الصغيرة المتاحة في الأسواق حالياً.
الهواتف المتوسطة
تأتي بحجم شاشة أكبر من 5 بوصة ولغاية 5.5 بوصة، وهي هواتف ملائمة للغاية للذين يبحثون عن التوازن بين التصميم وبين تقديم تجربة ترفيهية معقولة، مثل هاتف سامسونج جالكسي إس 7.
الهواتف الكبيرة
تأتي بحجم 5.5 بوصة أو أكبر مثل هاتف جالكسي إس 8 وجوجل بيكسل XL وآيفون 7 بلس، هذه الهواتف تعتبر ملائمة للغاية للذين يبحثون عن التجربة الترفيهية دون الاعتبار للتصميم أو قابلية الحمل، مثل للذين يستخدمون هواتفهم بشكل كبير داخل المنزل أو في المقاهي.
إن كنت تعتزم مشاهدة الأفلام السينمائية ومقاطع الفيديو على يوتيوب وقراءة الكتب الإلكترونية أو العمل على مهام متعددة مثل تشغيل تطبيقين في نفس الوقت، فإن هذه الهواتف ستكون الخيار الملائم.
دقة الشاشة
أغلب الهواتف حالياً بما في ذلك بعض الهواتف متوسطة المواصفات، تأتي بدقة شاشة 1080 * 1920 بيكسل (Full HD) وهو الحد المقبول بالنسبة للدقة خصوصاً للهواتف صغيرة أو متوسطة الحجم، أما إن كنت تبحث عن هاتف بمواصفات مرتفعة فسيكون الاعتماد على دقة شاشة 2560 * 1440 بيكسل QHD هو الخيار الأنسب لك خاصة إن كنت ترغب باقتناء هاتف بشاشة أكبر من 5.5 إنش.
القليل من الهواتف حالياً توفر دقة شاشة 4K مثل هاتف سوني Xperia XZ Premium ومع أن جودة الشاشة تبدو فائقة إلا أنك لن تلاحظ البيكسل الإضافية مقارنة بشاشات QHD، وبالتالي فهذا الخيار يُعتبر فائض عن الحاجة ولا يجب أن يكون له أي تأثير عند اختيارك للهاتف.
جودة الشاشة
هناك بعض المعايير الأخرى التي يجب أن تبحث عنها في شاشة الهاتف مثل سطوع الشاشة وزوايا المشاهدة وجودة الألوان ودعم تقنية HDR، فبعض الهواتف لا توفر درجة سطوع ملائمة يُمكن من خلالها قراءة شاشة الهاتف في الخارج، وعند وجود ضوء الشمس الساطع، شاشات أمولد AMOLED غنية أكثر بالألوان مقارنة بشاشات LCD وبالتالي فإن اعتمادك عليها سيوفر لك تجربة أفضل بكثير، وذلك بفضل تشبع الألوان ووجود مستوى أعمق للون الأسود إضافة إلى تميزها بزوايا عرض أوسع.
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