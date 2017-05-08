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صور.. مقتل وإصابة 16 شخصًا في تفجير بالعاصمة الصومالية
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صور.. مقتل وإصابة 16 شخصًا في تفجير بالعاصمة الصومالية

2017-05-08 18:00:21

قتل وأصيب 16 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب وسائل إعلام صومالية.

وقالت إذاعة “شابيل” إن 6 أشخاص قتلوا فى الانفجار وأصيب 10 أشخاص آخرون بجروح خطيرة.. ولم تعلن أي جماعة مسحلة مسئوليتها عن التفجير حتى الآن.

وينفذ مسلحي حركة الشباب الصومالية، عمليات إرهابية فى أنحاء الصومال وعلى الشريط الحدودى مع كينيا.

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