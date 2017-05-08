التقى اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين، الرائد بحري ريميه سيجييه الملحق البحري بسفارة فرنسا يرافقه احمد عجيبة المستشار الخاص للبحرية القومية الفرنسية.

وذكر بيان للهيئة ، أن الملحق البحري الفرنسي أعرب خلال اللقاء عن الشكر والتقدير لموانئ البحر الأحمر على المجهودات التي بذلت من قبل إدارة ميناء سفاجا البحري أثناء زيارة الفرقاطة الفرنسية SURCOUF لميناء ابو طرطور خلال الفترة من 2 إلى 4 ابريل 2017 وما تم من تسهيلات وحسن استقبال أثناء تفقد نائب السفير الفرنسي للفرقاطة بميناء سفاجا.

وأكد الملحق البحر الفرنسي عمق وقوة العلاقات المصرية الفرنسية وضرورة زيارة كل السفن البحرية الفرنسية المارة بالبحر الأحمر لميناء سفاجا لتبادل المعلومات البحرية، كما وجه الدعوة للواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة لزيارة السفن البحرية الفرنسية أثناء تواجدها بموانئ البحر الأحمر.