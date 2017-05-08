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"عبدالعال": أخطرت الإمام الأكبر بعدم وجود قوانين تتعلق بالأزهر
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

"عبدالعال": أخطرت الإمام الأكبر بعدم وجود قوانين تتعلق بالأزهر

2017-05-08 18:02:22

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنه أخطر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعدم تلقي المجلس أية مشاريع قوانين أو اقتراحات بقوانين تتعلق بالأزهر الشريف.

وأوضح عبدالعال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين - : “التقيت مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وأبلغته خالص تحياتكم وتقديركم لدوره ودور الأزهر الشريف في مصر والعالم الإسلامي كله .. وأخطرته أن المجلس لم يتلق أي مشاريع قوانين أو اقتراحات بقوانين تتعلق بشيخ الأزهر.. ومن ثم فقد أكد لي أنه لا حاجة لزيارته (من جانب أعضاء المجلس) والتي كانت مقررة خلال الأيام المقبلة”.

واختتم عبدالعال كلمته بتوجيه التحية والاحترام للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكل القيادات الدينية..مشيرا إلى أنه يحفظ للقامات الدينية الكبيرة كل التقدير والاحترام.

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