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محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في احتفالات ليلة النصف من شعبان
المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة‎

محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس في احتفالات ليلة النصف من شعبان

2017-05-08 17:48:26

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية  المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة ، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) يوم الأربعاء المقبل.
وهنأ وزير الأوقاف الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة .
أكد الوزير أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس ، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.

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