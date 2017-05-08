أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانونا مقدما من النائب محمد العرابي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 78 من القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والقوى العاملة.

وأحال عبد العال – خلال جلسة اليوم الاثنين - مشروع قانون مقدما من النائب رياض عبد الستار و70 نائبا آخرين بشأن ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب بدير عبد العزيز و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وقرار رقم 205 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين جمهوريتي مصر والمجر، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.