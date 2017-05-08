إخلاء سبيل نجل كمال الشاذلى بعد سداد 32 مليون جنيه للكسب غير المشروع2017-05-08 18:06:04
أكد مصدر مسئول بجهات التحقيق فى قضية الكسب غير المشروع، صدور قرار بإخلاء سبيل محمد كمال الشاذلى، وذلك بعد سداده 32 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع، بعدما تم سداد المبلغ نقدًا بتحويل من حسابات ورثة كمال الشاذلى المتحفظ عليها.
وجارى عرض هذه التطورات فى القضية على هيئة الفحص والتحقيق لجرائم الكسب عير المشروع بمحكمة النقض، للنظر فى الموافقة على التصالح وانقضاء الدعوى.
وأكد مصدر مطلع على التحقيقات ثبوت التهمة على ورثة كمال الشاذلى من خلال هذه الأدلة، قائلا: “الاتهامات حقيقية وليست بلاغ كيدى، كما ردد البعض”.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، طلبًا تصالح مقدم من ورثة كمال الشاذلى، لسداد المستحقات عليهم لصالح الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضد الورثة فى قضية استغلال نفوذ والدهم والحصول على كسب غير مشروع، مقابل سداد 32 مليون جنيه.
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