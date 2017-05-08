أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس فرنسا المنتخب إيمانويل ماكرون، عن رغبته في نبذ عدم الثقة في فرنسا وفتح صفحة جديدة للعمل معه، في اتجاه مغاير لموقف الكرملين الذي أعلن من قبل عن تأييده لمنافسيه فى سباق الرئاسة الفرنسية.

وقال فلاديمير بوتين، في برقية بعث بها إلى الرئيس الجديد لفرنسا، وفقا لما أعلنه الكرملين ونشره شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الاثنين، «إن المواطنين الفرنسيين أكدوا ثقتهم بك لقيادة البلاد في وقت صعب تمر به أوروبا والعالم بأسره».

وأضاف أن تزايد التهديدات الإرهابية والتطرف المسلح حول العالم يكون نتاجا لتصعيد صراعات محلية وزعزعة الاستقرار في مناطق بأكملها.

وكانت حملة إيمانويل ماكرون الانتخابية يوم الجمعة، قد وجهت اتهامات إلى روسيا بأنها استهدفت اختراق الحاسب الشخصي للمرشح الوسطي، فيما نفى الكرملين تدخل موسكو في أي انتخابات بأي دولة أجنبية.