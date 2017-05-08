شهد اليوم كل من الدكتور خالد فهمي ، وزير البيئة ، الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اللواء كمال الدالي ، محافظ الجيزة عقد انشاء وتشغيل 7 خطوط اتوبيس نقل عام فائق الجودة والذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر وتنفذه شركة مواصلات مصر .

وسيتم تزويد هذه المحطات بشاشات الكترونية ذكية موضح بها توقيت مغادرة ووصول الاتوبيسات وهي عبارة عن شاشات استرشادية ترصد توقيت الوصول والمغادرة بصورة اكثر دقة كما ان تصميم كل محطة سيكون متماشي مع طبيعة المكان ، وستكون كل محطات الاتوبيسات عبارة عن محطات متكاملة لتقديم افضل خدمة للمواطنيين.

كما أن المشروع سيوفر عدد من المزايا للركاب أبرزها خدمة الدفع الالكتروني المسبق من خلال الكروت الذكية وما يتبعها من خدمات ذكية اخرى مرتبطة بمعلومات الرحلة وخطوط السير والتحرك والمسافة وزمن الوصول ، علاوة على توفير مكان انتظار آمن لأصحاب المركبات والذين سيتركون سياراتهم الخاصة مقابل سعر اقتصادى يوميا ، كما أن هذه الاتوبيسات المكيفة مزودة بكل وسائل الامان و السلامة والوسائل الترفهية مثل شاشات العرض ومخارج لشحن الهواتف الذكية و الحاسبات اللوحية بحيث تتيح للراكب ممارسة عملة اليومى فور صعوده الى سلم الاتوبيس.

وأعرب الدكتور هشام طه ، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر ، عن بالغ سعادته بتوقيع هذا العقد ، مؤكدا أنه بداية لأعمال جديدة في منظومة النقل العام في مصر ، حيث يشارك في تنفيذ المشروع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة ، وبرنامج النقل بمركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في جهاز تعمير مدينة السادس من اكتوبر وجهاز التعمير بمدينة الشيخ زايد .

وأضاف :” أن تكلفة المشروع تبلغ 7 ملايين دولار ، وسيبدأ التشغيل الفعلي للمشروع للخطوط السبعة خلال الربع الأول من عام 2018 بعد الأنتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للمشروع ، ويهدف مشروع الاتوبيس ذي الخدمة المتميزة إلى إنشاء خطوط جديدة في مدينتي السادس من اكتوبر والشيخ زايد بحيث تكون بديلاً مناسبا لجذب مستخدمي السيارات الخاصة ودفعهم إلى تقليل الاعتماد عليها من خلال وسيلة نقل عصريه حديثة ، ولذلك اعتمدنا اليوم على اتوبيسات عالية الجودة وذات مظهر حضاري جديد ، وسوف يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال خطوط اتوبيس ذات مسارات محددة تربط مدينة السادس من اكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومحيط دريم لاند ومدينة الانتاج الاعلامي وحي الاشجار بمحطة مترو جامعة القاهرة والتى يمر بها الخط الثاني للمترو حاليا وسيمر بها الخط الثالث في المستقبل القريب” .

وقال طه إن الخطوات التنفيذية للمشروع تشمل انشاء وتجهيز الجراجات و المحطات الرئيسية ونقاط التوقف على مسارات الاتوبيسات ، وبأتي ذلك بالتوازي مع التعاقد على الاتوبيسات الجديدة وعددها 50 اتوبيس تعمل على مدار اليوم .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر: “أنه من المقرر أن تجتذب خطوط الاوتوبيس الجديدة مستخدمي السيارات الخاصة من المناطق سابقة الذكر والذين يتنقلون يوميا او في كثير من الاحيان إلى القاهرة الكبرى للعمل والترفيه والتسوق اليومية ، و يضم المشروع ، مدينة 6 اكتوبر والشيخ زايد ومحطة مترو جامعة القاهرة ، خط من مدينة السادس من اكتوبر من امام جهاز المدينة ، خط من دريم لاند ، خط اخر من هايبر ماركت ” إلى جانب الخطوط الداخلية التى تغطى تحركات الركاب من الاحياء السكنية للمدنيين عبر اكثر من 70 نقطة توقف (BUS Stop ) ذات تصميمات تتناسب و طبية الشارع.

وتشتمل المحطات الرئيسية الجديدة للاتوبيس على ساحة انتظار سيارات ركاب الخط المباشر الذين يرغبون في ترك سياراتهم (مقابل ثلاث جنيهات لاغير) وركوب الخط المباشر بحيث يتم تخصيص هذه الساحة حصريا لهؤلاء الركاب ورصيف للانتظار المؤقت للسيارات .