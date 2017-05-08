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4 يونيو.. أولى جلسات طعن الزمالك عن إعادة مباراة "المقاصة"
مرتضى منصور

4 يونيو.. أولى جلسات طعن الزمالك عن إعادة مباراة "المقاصة"

2017-05-08 17:00:12
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حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 4 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى للزمالك وتطالب بوقف القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصرى بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين.

واختصمت الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ قضائية وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مدير مدرسة الشباب والرياضة .

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