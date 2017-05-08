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«صالون برلماني» الثلاثاء عن تجديد الخطاب الديني
المفتي شوقي علام

«صالون برلماني» الثلاثاء عن تجديد الخطاب الديني

2017-05-08 16:55:33
محيط: أ. ش. أ

ينظم المعهد البرلماني للتدريب بمجلس النواب غداً الثلاثاء الصالون البرلماني الأول بعنوان ” تجديد الخطاب الديني ومواجهة الإرهاب” .

يشارك في الصالون البرلماني أعضاء مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب من لجان “الشئون الدينية”، و”الثقافة والإعلام والآثار” و”التعليم والبحث العلمي”، و”الدفاع والأمن القومي”.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس النواب الدعوة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية للمشاركة في الصالون البرلماني.

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