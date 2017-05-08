ناقش محافظ المنيا عصام البديوب اليوم الاثنين الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2017 ،حيث استعرض عددا من الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير أداء الامتحانات في ظروف مناسبة للطلاب.

ووجه المحافظ - خلال الاجتماع - بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل وأثناء الامتحان والعمل على وضع السيناريوهات المختلفة لحلها ووضع خطط اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان سير الامتحان.

وأكد استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية طوال الـ24 ساعة وأن تكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية.

كما وجه المحافظ بتوفير الأجواء المناسبة لمعاونة الطلبة والطالبات علي حسن أداء الامتحانات في ظروف جوية مناسبة كذلك التأكد من صلاحية طفايات الحريق الموجودة وتوفير المياه وإزالة أي أسلاك كهربائية تكون مكشوفة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه الجغرافي بتوفير أماكن المعيشة للمراقبين الوافدين للمحافظة مع توفير كافة سبل الإعاشة لهم.

من جانبه ، أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية التعليم الالتزام بكافة الإجراءات التي تم وضعها بدءا من أول نقطة استلام المندوب للمظروف الخاص بأوراق الأسئلة المشفر ثم تسليمه إلي رئيس اللجنة ويظل معه لحين فتح المظروف والتوقيع من رئيس اللجنة شخصيا بتمام التسليم علي ان يستمر بقاء عضو التسليم بلجنة سير الامتحان حتي نهاية زمن الامتحان.

حضر الاجتماع العقيد أكرم محمد على المستشار العسكري للمحافظة ، ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم وعدد من رؤساء الوحدات المحلية.