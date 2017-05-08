كشف الشاب المصري محمد الناظر على قناته على موقع” يوتيوب” عن عادة التدخين ومكونات السجائر بطريقة جديدة تسلط الضوء على مساويء تلك الممارسة

السبب الذي يمنع حتى المقتنعين أشد الاقتناع بمضارها الامتناع عن الإقلاع عن هذه الآفة السيئة، وحسب صحيفة”هافينجتون بوست” الأمريكية، يكفي أن تعلم أن حرق تبغ سيجارة واحدة ينتج 7000 مادة كيميائية منها 69 مادة مسببة للسرطان.