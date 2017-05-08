إحالة أوراق ذئبين بشريين للمفتى لهتكهما عرض طفلين فى كفر صقر بالشرقية2017-05-08 16:48:09
قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق حداد وعامل إلى فضيلة المفتى، لقيامهما باختطاف طفلين بالإكراه، وتهك عرضهما بعد تهديدهما بالأسلحة النارية والبيضاء، وتحديد جلسة 3 يونيو للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وحاتم محمد أحمد، وسكرتارية أيمن حسونة.
وترجع أحداث القضية رقم 12160 لسنة 2015، جنايات كفر صقر، عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية، بلاغاً من أسرتى المجنى عليهما “يوسف ه ال ي” 15 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى، و”حسين ال ف” بورشة حدادة، بقيام “عبد العزيز ع م م” 38 سنة حداد ومقيم حى النهضة كفر صقر، و”أحمد م ى” عامل باستداج طفليهما داخل التوك توك، والتوجه بهما إلى منطقة مهجورة وسط الأرض الزراعية وتهديدهما بالأسلحة النارية والبيضاء وقيامهما بهتك عرضهما وتصويرهما، وتهديدهما بافتضاح أمرهما فى حال إبلاغهما عن الواقعة.
وأكدت تحريات البحث الجنائى، بمعرفة الملازم أول أحمد عصر معاون مباحث كفر صقر، صحة ما جاء بالبلاغ، وأن أحد المجنى عليهما يعمل بورشة حدادة المتهم الأول، والثانى طالب بالصف الثانى الإعدادى، وأن الشيطان لعب برأسيهما ودفعهما لارتكاب جريمتهما الشنعاء، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت التحقيق بمعرفة هشام علام رئيس النيابة الكلية، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، وتقدميهما لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
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