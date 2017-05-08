التقى اللواء خالد العزازي مستشار رئيس هيئة قناة السويس نيابه عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الإثنين مع وفد من الصحفيين والإعلاميين الأفارقة بحضور اوليفير مودي نقيب الصحفيين بجنوب السودان وإعلاميين من 18 دولة إفريقية.

وشاهد الوفد عرضا تعريفيا بهيئة قناة السويس وتاريخها القديم والحديث ومدي أهميتة قناة السويس فى ربط العالم ملاحيا والمساهمة فى سرعة نقل ومرور حركة التجارة العالمية ، والملاحم الوطنية التاريخية المرتبطة بقناة السويس منذ إنشائها وتأميمها ومراحل تطويرها

واستمع الوفد إلي شرح عن قناة السويس الجديدة وأهميتها في دعم حركة التجارة العالمية ، بالاضافة إلى عرض عن مراحل حفر القناة في عام واحد ، وكيف ساهمت فى تقليل مدة انتظار وعبور السفن مما رفع تصنيفها دوليا ، وتعرف الحضور على نظام الملاحة بقناة السويس والقوافل التي تمر من الشمال والجنوب والطاقة الاستيعابية لها.

وأطلع الوفد على مشروع تنمية منطقة قناة السويس والصناعات والمناطق اللوجستية المستهدف إقامتها وفرص العمل التي سيوفرها المشروع ، وفي نهاية الزيارة أجري الوفد جولة بحرية بقناة السويس الجديدة .

من جهته ، وجه أوليفر مودي نقيب الصحفيين بجنوب السودان الشكر لمصر على ماتقدمه لأفريقيا ، قائلا ” أتمنى أن ينقل الصحفيون الأفارقة الدروس المستفادة من هذه المشروعات الكبري لبلادهم لتكون نبراسا لهم في تحقيق نهضة الشعوب الإفريقية ، مشيدا بدور الشعب المصري العظيم فى تمويل القناة الجديدة.