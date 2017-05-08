قدم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان التهنئة إلى ابن بورسعيد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم لفوزه بمقعد عضو المكتب التنفيذي للفيفا بعد الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة.

حيث حصل المهندس هاني ابو ريدة على 50 صوتا مقابل أربعة أصوات لمنافسه الكاميروني زيكليفلي نحو فونجا.

وقال المحافظ - في بيان - إن ذلك الإنجاز الكبير هو فخر لجميع أبناء مصر بصفة عامة وأبناء بورسعيد بصفة خاصة، لتولي أحد أبنائهم منصب رفيع المستوي بالاتحاد الدولي للكرة القدم متمنيا دوام النجاح والتفوق وان يعود ذلك النجاح بكل الخير علي الرياضة المصرية وان تكون دائما في تقدم وازدهار.