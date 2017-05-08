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4 ملفات ساخنة على أجندة اجتماع الحكومة الأسبوعي
شريف اسماعيل رئيس الوزراء

4 ملفات ساخنة على أجندة اجتماع الحكومة الأسبوعي

2017-05-08 16:42:44

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء غدا الثلاثاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة القضايا الأمنية و الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويناقش المجلس ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ويتطرق الاجتماع لتوفير سلع استعدادا لشهر رمضان المبارك ويناقش أيضا تطوير الميادين.

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