تطبيقات الهواتف الذكية لم تترك أمراً من حياتنا اليومية إلا وتناولتها، حتى درجة نضوح الفاكهة، نعم إنها الحقيقة فلا تتعجب من التطورات.

وحسب صحيفة”هافينجتون بوست” الأمريكية، فتطبيق Watermelon Prober المتاح الآن للهواتف، يمكنك من اختبار نضج البطيخ اللذيذ بهذه الخطوات، الأمر ليس مزحة ولا صدفة، بل تم تجربته أكثر من مرة وكانت النتيجة كما ستشاهدها في الفيديو. للمشاهدة. اضغط هنا.