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محافظ بورسعيد يهنئ ابو ريده علي الفوز بمقعد الفيفا
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يهنئ ابو ريده علي الفوز بمقعد الفيفا

2017-05-08 16:43:28
خاص - محيط

قدم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان التهنئة إلي ابن بورسعيد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم لفوزة بمقعد عضو المكتب التنفيذي للفيفا بعد الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة.
وكان المهندس هاني ابو ريدة حصل علي 50 صوتا مقابل أربعة أصوات لمنافسه الكاميروني زيكليفلي نحو فونجا.

وقال المحافظ - فى بيان - إن ذلك الإنجاز الكبير هو فخر لجميع أبناء مصر بصفة عامة وأبناء بورسعيد بصفة خاصة ، لتولي أحد أبنائهم منصب رفيع المستوي بالاتحاد الدولي للكرة القدم متمنيا دوام النجاح والتفوق وان يعود ذلك النجاح بكل الخير علي الرياضة المصرية وان تكون دائما في تقدم وازدهار .

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