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مرصد الكهرباء: 8950 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم
وزارة الكهرباء والطاقة

مرصد الكهرباء: 8950 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

2017-05-08 16:41:14
محيط: أ. ش. أ

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الاثنين قدرها 8950 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأحد تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الاثنين 25400 ميجاوات مقابل 24900 ميجاوات أمس الأحد وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17890 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الاثنين باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الرابعة و 25 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الأحد باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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