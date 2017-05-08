يمكن لجيرانك أن يسرقوا الإنترنت الخاصة بك ويوفّروا اشتراكها شهرياً لأنهم يعتمدون على الواي فاي الخاص بك، دون أن تفطن.

وفي هذا الصدد، يقول أخصائي أمن المعلومات، هيرفي لامبرت لصحيفة Panda Security الإسبانية، إنه “في حال تمكن أحد الجيران من قرصنة شبكة الواي فاي الخاصة بك، عبر توظيف أحد برامج القرصنة، فمن المؤكد أن أحد القراصنة الذي طور هذا البرنامج بصدد سرقة بيانات الإبحار عبر الإنترنت الخاصة بجارك”.

وأضاف لامبرت أنه “بهذه الطريقة، تصبح خصوصياتك تحت قبضة طرف ثالث، خبير في عالم القرصنة. وبطبيعة الحال، سيسيء هذا القرصان استعمال المعلومات التي جمعها حول صاحب الواي فاي”.

الإنترنت بطيئة للغاية

من أولى العلامات الدالة على قرصنة شبكة الإنترنت الخاصة بك، هي بطء الإنترنت، إذ تتعطل عملياتك التي عادة لا تستغرق وقتاً طويلاً، إذن فمن المؤكد أنه تم اختراق جهاز التوجيه الخاص بك، إذا شككت أن السبب وراء بطء الإنترنت يعود لاستخدامك لأكثر من جهاز متصل بالشّبكة الواي فاي؛ فتأكد أن القليل من الأجهزة على غرار هاتف وجهاز لوحي وحاسوب فقط، لا يمكن أن يؤدّي إلى هذه النتيجة.

كن على يقين بأن الغسالة أو الميكروويف وغيرها من الأجهزة المنزلية لا تسرق الإنترنت، وأن المسؤول الوحيد عن بطء الإنترنت هو أحد القراصنة. ورغم أن تطبيق “واتساب” يستهلك كثيراً من الإنترنت، إلا أنه لا يتسبب في إبطاء أدائها.

راجع قائمة الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي

في هذه المرحلة، وبعد التأكد من أن الأجهزة المنزلية ليست هي السبب في بطء الإنترنت، وفي حال ما زلت تلاحظ الكثير من نقاط الضعف في شبكة الإنترنت المنزلية، فيجب عليك حينها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شبكة الواي فاي الخاصة بك من المخترقين، في هذه الحالة، يجب عليك أن تحل المشكلة انطلاقاً من جهاز التوجيه الخاص بك، والتثبت من الأجهزة المتصلة به. وهناك طريقتان للقيام بذلك:

- بالنسبة للمستعملين العاديين: في بداية الأمر، عند التثبت في جهاز التوجّه الخاص بك، فستلاحظ جملة من الأضواء الصغيرة الظاهرة. وتحت واحدة منها، سوف نلاحظ عبارة “WLAN”، وهي المؤشر الذي يدل على وجود أجهزة متصلة بشبكة الواي فاي.

wifi

وتتمثل الخطوة الأولى، في عملية التثبت من الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه الخاص بك، في منع وصول شبكة الواي فاي إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب في البيت. وللقيام بهذه الخطوة الأخيرة، يكفي إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي في هذه الأجهزة.

في الخطوة الثانية، يجب التثبت من شارة الضوء التي تظهر عند عبارة “WLAN” في جهاز التوجيه. وفي هذه المرحلة، إذا لاحظت أن الضوء لم ينطفئ بعد عند عبارة “WLAN”، فكن على يقين بأن هناك طرفاً دخيلاً متّصلاً بشبكتك.

- بالنسبة للمستخدمين المهنيين والخبراء في مجال الأمن المعلوماتي: على الرغم من أن إعدادات أجهزة التوجيه مختلفة من جهازٍ إلى آخر، إلا أن جميع الإعدادات يمكن أن تظهر نافذة تحمل اسماً من بين هذه الأسماء: “الأجهزة المتصلة”، أو “قائمة الأجهزة”، أو “الشبكة المنزلية”.

وانطلاقاً من هذه النافذة، يمكن التثبت من الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بنا. وفي حال لم نتعرف على إحداها، فإن ذلك سيكون بمثابة دليل قاطع على أن أحد القراصنة قد اخترق شبكتك أو أن جارك بصدد استغلال الإنترنت الخاصة بك.

اسمح لأجهزة تحددها بنفسك فقط بالاتصال بشبكة الواي فاي

في حال ما زالت تراودك شكوك بأن هناك أطرافاً أخرى تتسلل إلى شبكة الإنترنت الخاصة بك دون علمك، فمن الأفضل أن تسارع في تعزيز أمنها، ومن بين الطرق الناجعة، هي عدم إعطائك إذن الوصول إلى شبكة الواي فاي الخاصة بك، سوى إلى أجهزة تختارها بنفسك.

من جانب آخر، الخيار الآنف ذكره خاص فقط بالمستخدمين الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي. أما بالنسبة للمستخدمين العاديين، فيمكنهم استخدام برامج مكافحة الفيروسات الخاصة بشبكات الواي فاي.

5 نصائح في حال التفطن إلى سرقة الإنترنت الخاصة بك

أولاً: يجب عليك فب حالة الشك إيقاف تشغيل جهاز التوجيه، وإيقاف عمل الشبكة اللاسلكية، كي لا يتمكن أي أحد من استعمال مواردك الخاصة.

ثانياً: يجب أن تعزز أمن جميع أجهزتك الذكية فضلاً عن الحواسيب ببرامج مكافحة الفيروسات، للتحقق من أنه لم يتم المساس بها.

ثالثاً: قم بتوصيل جهاز التوجيه لجهاز الحاسوب باستعمال كابل “يو إس بي” خاص، وغيّر كلمة السر الخاصة به. كما ينصح القيام بهذه المرحلة مع الحرص على أن شبكة الواي فاي مغلقة.

رابعاً: يجب تغيير كلمات السر الخاصة بالشبكات الاجتماعية، والبريد الإلكتروني، الخاصة بشبكة البنك الخاصة بك، بالإضافة إلى منصات الدفع على غرار نيتفليكس أو سبوتيفي.

خامساً: فيجب فحص ما إذا كان الهاكر متصلاً بجهاز الكمبيوتر وتفطن إلى تغيير كلمة السر، من خلال مكافح فيروسات. وعموماً، إذا لم تغير أبداً كلمة سر شبكة الواي فاي الخاصة بك، فعليك القيام بهذه الخطوة حالاً.