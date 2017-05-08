أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية ٨ من العناصر الإرهابية الخطرة وذلك انطلاقًا من جهود الوزارة المتواصلة لإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى واستهداف أوكاره التنظيمية التى أثمرت نتائجها خلال الفترة الماضية عن ضبط العديد من مرتكبى الحوادث الإرهابية.

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بصدور تكليفات من قيادات التنظيم بالخارج لقياداته بالداخل بتشكيل مجموعات لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال المرحلة القادمة من خلال تسفير عناصر تلك المجموعات للالتحاق بمعسكرات التدريب بالخارج والعودة لاستهداف مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية والمسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار والعمل على إثارة الفتن الداخلية.

وقد أشارت المعلومات أن قيادى التنظيم حلمى سعد مصرى محارب (تم إحالة أوراقه للمفتى لاستطلاع الرأى نحو إعدامه فى القضية رقم 1219/2016 جنايات دمنهور “تحرك عناصر الحراك المسلح التابع للجماعة الإرهابية بمحافظة البحيرة”، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا أرقام 38/2017 جنايات عسكرية الإسكندرية ” محاولة تفجير خط الغاز” ، القضية رقم 138/2016 جنايات عسكرية “عمليات نوعية” ، القضية رقم 908/2015 إدارى وادى النطرون “انفجار مصنع تجهيز العبوات الناسفة” يضطلع بدور بارز فى نقل تلك المجموعات بين الدروب الصحراوية عبر الحدود الجنوبية للبلاد للتسلل للالتحاق بمعسكرات التدريب على تنفيذ العمليات الإرهابية وتصنيع العبوات الناسفة.

أكدت المعلومات بتواجد المذكور مع عدد من عناصر تلك المجموعات بإحدى الدروب الصحراوية جنوب البلاد حيث تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات وذلك باستخدام التقنيات التكنولوجية.

تم إعداد مأمورية لضبط تلك العناصر وحال إقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية بكثافة مما دفعهم إلى التعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع القيادى المذكور وعدد سبعة من العناصر الإرهابية عرف منهم كلًا من الإخوانى محمد مدحت أبو الفتح الزناتى ناصر (مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضيتين 6576/2014 إدارى الشهداء “إضرام النيران بأحد محولات الكهرباء”، 261/2014 إدارى الشهداء “انضمام لجماعة إرهابية”)، والإخوانى عبد الرحمن السيد رشاد محمد الوكيل (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 370/2015 حصر أمن دولة عليا “تحرك مجموعات الحراك المسلح بمحافظة القليوبية”)، واللذين إرتكبا وقائع ” اغتيال أمين شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إضرام النيران بإحدى القطارات بمنطقة شبين القناطر ، إضرام النيران بجراج بالمصانع الحربية “.

كما تم العثور بمكان الواقعة على عدد 3 بندقية آلية عيار 7,62 × 39 وعدد 118 طلقة والعديد من الأظرف الفارغة ووسائل الإعاشة.