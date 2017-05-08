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"ألبا" لاعب برشلونة يقترب من الرحيل إلى مانشستر سيتى الصيف القادم
جوردي البا

"ألبا" لاعب برشلونة يقترب من الرحيل إلى مانشستر سيتى الصيف القادم

2017-05-08 16:26:17
أ ش أ

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الإسباني جوردي ألبا ظهير برشلونة الأيسر يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام لمانشستر سيتي، بسبب رفضه لتولي المدرب المساعد للفريق الكتالوني خوان كارلوس إنزو تدريب البارسا خلفا للمدير الفنى الحالي لويس إنريكي.

وكان ألبا قد انضم الى صفوف برشلونة عام 2012 قادمًا من فالنسيا، ليصبح الظهير الأيسر الأساسي للبارسا، إلا أن معدل مشاركته فى اللعب انخفض بعد قيام إنريكي بتغيير طريقة لعب الفريق .

وذكرت صحيفة (صن) الانجليزية أن المفاوضات الجارية بين البا وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وصلت بالفعل الى مرحلة متقدمة تمهيدا لانتقال اللاعب الى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ألبا في خلاف دائم مع إنزو وهو الامر الذى سيدفعه حتما للرحيل عن الكامب نو في حالة ما اذا أعلنت ادارة النادى الكتالوني عن تعيين إنزو مدربًا للفريق .

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