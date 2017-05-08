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وزير الخارجية الروسي يبدأ غدا زيارة عمل إلى الولايات المتحدة
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي يبدأ غدا زيارة عمل إلى الولايات المتحدة

2017-05-08 16:40:09
متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيتوجه في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة غدا ولمدة ثلاثة أيام، (خلال الفترة ما بين 9 - 11 مايو الجاري).

وأشارت “الخارجية الروسية” - في بيان اليوم الإثنين، أن سيرجي لافروف سيجري مباحثات مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن في العاشر من مايو لبحث القضايا الدولية، منها سوريا وأوكرانيا وكوريا الشمالية، كما سيركز الوزير الروسي في مباحثاته مع تيلرسون على اتفاق تخفيف التوتر، الذي جرى التوصل إليه مؤخرا في أستانة عاصمة كازاخستان.

وأوضح البيان أن مباحثات الوزيرين ستطرق - كذلك - إلى المشاكل في العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أشار البيان الى أن لافروف سيشارك في وقت لاحق في الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في آلاسكا.

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