أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1800مم أحد خطى التغذية الرئيسية لمحطة مياه الشيخ زايد مما أدى إلى توقف ضخ المياه فى هذا الخط لمحطة تنقية المياه بالشيخ زايد.

وقال المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إن الكسر المفاجئ سيؤدى إلى ضعف المياه عن المناطق الآتيه ( من الحى الثامن حتى الثانى عشر –المنطقة الصناعية –التوسعات الشمالية )بمدينة 6 أكتوبر .

وأشار حنفى إلى ضعف المياه كذلك بمناطق الحى السابع عشر والربوه الجديدة ورويال ميدوز بمدينة الشيخ زايد وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين ولمدة 12 ساعة تنتهى السادسة صباح غدا الثلاثاء .

وشدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على الشركة سرعة الانتهاء من الكسر وعودة المياه للمناطق المتأثرة وتوفير سيارات مياه شرب لهذه المناطق والمنشآت الهامة من مستشفيات ومخابز وأقسام شرطة لتدبير احتياجات المواطنين.