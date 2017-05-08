“بلوتوث ٥”.. أحدث تكنولوجيا توفر إنترنت الأشياء “غير المتصلة” تقدم قدرات التواصل القائمة في المنازل والمؤسسات ، وللتعرف أكثر على التقنية كان لنا هذا الحوار مع اسيل يالكين مدير منتجات الشبكات اريكسون الشرق الأوسط.

في البداية ما هو بلوتوث ٥؟

تقنية بلوتوث هى التكنولوجيا التي اخترعتها إريكسون في عام 1994 كبديل للكبل التسلسلي.

و”بلوتوث٥” هى أحدث تحديث للتكنولوجيا التي توفر إنترنت الأشياء “غير المتصلة” ، وتقدم قدرات التواصل القائمة على موقع الجهاز في المنازل والمؤسسات والتطبيقات الصناعية والتحديث التكنولوجي الأخير يزيد بشكل كبير النطاق والسرعة وقدرات البث للتطبيقات على بلوتوث.

ما هي مزايا بلوتوث٥ عن بلوتوث ٤.١ التي تستخدم حاليا؟

نطاق بلوتوث ٥ أوسع بقيمة 4 أضعاف، ولديها ضعف السرعة وثمانية أضعاف قدرة بث الرسائل مقارنة بـبلوتوث 4.2، و بلوتوث 4.2 لديه 10 أضعاف قدرة بلوتوث ٤.١، لذلك، Bluetooth® 5 لديه 80 قدرة زيادة أضعاف مقارنة بـبلوتوث 4.1.

لماذا الإصدار 4.2 غير متوفر حتى الآن ؟

بل على العكس من ذلك، فإننا نشهد نشر نسخة 4.2 وتم جعلها متوافقة تجاريا مع النظام الإيكولوجي القائم و على سبيل المثال: بلوتوث 4.2 متاح بالفعل في سلسلة هواتف آي فون ٦.

وإطلاق تقنية بلوتوث ٥ هو ثورة مستمرة والتي تسعى إلى توفير اتصالات انترنت الأشياء موثوقة وقوية، مما يؤدي بدوره إلى تقليل حواجز التوصيل وتمكين تجربة إنترنت الأشياء سلسة.

متى تتوقع أن تصل الأجهزة بلوتوث 5 إلى السوق؟

نتوقع أن نرى بلوتوث 5 في الهواتف الذكية بدءا من فبراير 2017.

ما سيكون نطاق بلوتوث 5؟

بلوتوث 5 يمتد هذا النطاق إلى 30 أو 50 مترا.

هل سيتيح إدخال تقنية بلوتوث ٥ فرصا جديدة في مختلف قطاعات سوق إنترنت الأشياء؟

هذا صحيح والتحديث التحويلي لن يحدد فقط التطبيقات الجديدة وحالات الاستخدام ولكنه سيجعل النشرات التجارية أكثر شمولا وقابلية للتطبيق.

ويمكن استخدام تقنية بلوتوث ٥ لتطبيقات تتبع الأصول، مثل استخدام أجهزة متصلة بالبلوتوث لتتبع موقع المعدات داخل المنشأة، أو لتطبيقات التحكم في الدخول، مثل دمج أجهزة بلوتوث اللاسلكية في شارات الموظفين، والقدرة على التواصل مع هذه الأجهزة اللاسلكية عبر شبكة لاسلكية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشمل بلوتوث ٥ حالة الاستخدام أيضا لربط أجهزة تقنيات عمليات التي تحتاج إلى تشغيل على بطارية داخل المنازل لذلك، المنازل الذكية والمشاريع يمكن أن تكون أمثلة على القطاعات حيث يكون من السهل استخدام بلوتوث ٥.

الهواتف الحالية والمتكلمين والمعدات تعمل مع أجهزة بلوتوث 5 أو هل على العملاء شراء معدات جديدة جاهزة لبلوتوث 5 للاستفادة من كامل مزياها؟

تدعم تقنيات بلوتوث التوافق مع الإصدارات السابقة، لذا ستعمل أجهزة بلوتوث ٥ مع الأجهزة الأخرى التي تحتوي على إصدارات سابقة من البلوتوث. ولكن من أجل الاستفادة من الفوائد، كل من الأجهزة تحتاج إلى دعم بلوتوث ٥.

ما هو عرض النطاق الترددي من بلوتوث 5، وتقنية بلوتوث 4.1 وبلوتوث 4.2؟

على افتراض أن عرض النطاق الترددي هنا يعني السرعة، يمكن بلوتوث 5 أن يصل إلى 2Mbps، بلوتوث 4.1 حوالي 400kbps وبلوتوث 4.2 حوالي 1Mbps.