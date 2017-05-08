أطلق عدد من الشباب حملة تحت عنوان “بلاها توك توك ” بعد أن قاموا بتصنيع أول سيارة مصرية للتنقل الداخلى بهدف التخلص من “التوك توك” فى عدة أماكن.

وأوضح أحمد سعيد ” صاحب الفكرة ” والحاصل على ليسانس قانون وشريعة جامعة الأزهر أن الهدف من المشروع هو تشجيع الصناعة المصرية وتوفير العملة الصعبة ، مضيفًا أن الفكرة جاءت له الفكرة بعد أن طلب منه عدد من سكان بعض ” كمبوندات” بمدينة السادس من أكتوبر بعمل نموذج لسيارة صغيرة مصرية يمكنها التنقل بسهولة بدلًا من التوتوك بحيث تكون أكثر أمانا وأرقى.

وتابع أنه بالفعل بدأت فى تصنيع النموذج وقمت ببيع 4 سيارات لأهالى 6 أكتوبر وبعدها بدأت أسوق داخل مصر بدلًا من استيراد التوك توك”.