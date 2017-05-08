أكد الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري،عدم وجود أي شحناء بينه وبين فضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وانه يكن له كل تقدير واحترام ، كما انه يقدر الدكتور محمد المحرصاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة ولا يوجد اى خلاف معه وانه تقدم له بالتهنئة على منصبه.

وقال الدكتور أبو هاشم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، إن اعتراضه على قرار الأمام الأكبر بتكليف الدكتور المحرصاوى للقيام بأعمال رئاسة جامعة الأزهر لم يأت طمعًا في المنصب ولك للتأكيد على احترام القانون، حسب قوله.

وجدد الدكتور أبو هاشم موقفه بتمسكه باحقيته بمنصب رئيس الجامعة باعتباره أقدم نائب رئيس للجامعة –وفق رأيه- بعد قبول استقالة الدكتور احمد حسني من منصب رئاسة الجامعة مبينا أنه وفق القانون هو الأحق بالمنصب.

وتابع قائلا:- “إن القانون ينص على إسناد منصب القائم بالأعمال لرئاسة الجامعة إلى النائب الأقدم، متابعا أنا الأقدم لتولي المنصب وما صدر من الأزهر عكس ذلك غير صحيح وسوف يفصل في ذلك القضاء وفق قوله.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا السابق في المؤتمر الصحفي احترامه للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف قائلا:- ” إن القانون يعطى الدكتور أبو هاشم الحق في تولى مهام القائم بأعمال رئاسة الجامعة وكلنا نحترم القانون” حسب قوله.

وقال الدكتور جمال عبد الحي، عميد كلية الزراعة السابق، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رمز وقيمة كبير ونحترمه وله قدر كبير في نفوسنا.

من جانب آخر يلتقي الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر اليوم مع الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات ورئيس الجامعة المستقيل والدكتور محمد المحرصاوي القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر.