أبو هاشم: لا شحناء مع الطيب.. وأنا الأحق بمنصب رئيس جامعة الأزهر2017-05-08 16:29:22
أكد الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري،عدم وجود أي شحناء بينه وبين فضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وانه يكن له كل تقدير واحترام ، كما انه يقدر الدكتور محمد المحرصاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة ولا يوجد اى خلاف معه وانه تقدم له بالتهنئة على منصبه.
وقال الدكتور أبو هاشم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، إن اعتراضه على قرار الأمام الأكبر بتكليف الدكتور المحرصاوى للقيام بأعمال رئاسة جامعة الأزهر لم يأت طمعًا في المنصب ولك للتأكيد على احترام القانون، حسب قوله.
وجدد الدكتور أبو هاشم موقفه بتمسكه باحقيته بمنصب رئيس الجامعة باعتباره أقدم نائب رئيس للجامعة –وفق رأيه- بعد قبول استقالة الدكتور احمد حسني من منصب رئاسة الجامعة مبينا أنه وفق القانون هو الأحق بالمنصب.
وتابع قائلا:- “إن القانون ينص على إسناد منصب القائم بالأعمال لرئاسة الجامعة إلى النائب الأقدم، متابعا أنا الأقدم لتولي المنصب وما صدر من الأزهر عكس ذلك غير صحيح وسوف يفصل في ذلك القضاء وفق قوله.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا السابق في المؤتمر الصحفي احترامه للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف قائلا:- ” إن القانون يعطى الدكتور أبو هاشم الحق في تولى مهام القائم بأعمال رئاسة الجامعة وكلنا نحترم القانون” حسب قوله.
وقال الدكتور جمال عبد الحي، عميد كلية الزراعة السابق، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رمز وقيمة كبير ونحترمه وله قدر كبير في نفوسنا.
من جانب آخر يلتقي الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر اليوم مع الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات ورئيس الجامعة المستقيل والدكتور محمد المحرصاوي القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر.
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 12:04:08 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 11:00:47 GMT
-
اشتعال سيارة في منزل «كوبري التونسي» بطريق الأوتوستراد
ظهرت كثافات مرورية في منزل كوبري التونسي بسبب اشتعال النيران في سيارة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه من محور الأوتوستراد والمعادى وصولًا إلى القلعة. و ...Mon, 08 May 2017 08:27:17 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي ...Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياًMon, 08 May 2017 10:30:59 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء ...Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT
-
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد ...Mon, 08 May 2017 09:17:54 GMT