هكذا تؤثر مشروبات الطاقة على جسمك2017-05-08 16:28:48
قد تختلف مشروبات الطاقة في الشكل والعلامة التجارية، لكنها تتشابه في الغاية التجارية وتأثيراتها على جسم الإنسان، حيث باتت تستقطب المستهلكين الذين يسعون الى اكتساب الطاقة والنشاط أياً كانت أعمارهم.
وبلغت قيمة مشروبات الطاقة في الأسواق حوالي 39 بليون دولار في عام 2013، وقد تصل إلى 61 بليون دولار في عام 2021، برغم تأثيراتها السلبية على صحة بعض المستهلكين، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية.
ما هي مكونات هذه المشروبات؟ وما تأثيرها على جسم المستهلك؟
تتكون مشروبات الطاقة من الكافيين، والسكريات المضافة، والفيتامينات المختلفة كفيتامين “ب “، كما تضم المنشطات القانونية كالجرنا، والحمض الأميني، ومادة (L-Carnitine) التي تعمل على تحويل الدهون الى طاقة.
وقالت اختصاصية التغذية في عيادة مايو في مدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا الأمريكية، كاثرين زيراتسكي إن “الكميات المركزة من الفيتامينات، والحمض الأميني، والأعشاب، تبلغ مستويات أعلى من تلك الموجودة في الطعام، كما أن تأثيرات تلك المكونات تتضاعف عندما تخلط مع مادة الكافيين.”
الأثار الجانبية لمشروبات الطاقة
من جهتها، أشارت الطبيبة المختصة بتمارين تقوية القلب، في جامعة تكساس للعلوم الصحية، الدكتورة جونز هيجينز، إلى أن مشروبات الطاقة قد تزيد “معدل دقات القلب”، ومستويات التوتر، وضغط الدم، موضحة أن “تأثير مشروبات الطاقة على القلب والأوعية الدموية قد يكون بسبب تفاعل مادة الكافيين مع المواد الأخرى في المشروب، مثل مادة التورين.“
وتتلاعب مادة التورين بمعدل السوائل والمعادن في الدم، كما تسبب مادة الجورانا، الموجودة في النباتات التي تنمو في الأمازون، بزيادة معدل الكافيين الكلي في المشروب، ولا تؤثر مشروبات الطاقة على القلب فحسب، بل تؤثر على الدماغ أيضاً، حيث أشارت دراسات نشرت في المجلة الدولية للعلوم الصحية الى أن وصول معدلات الكافيين إلى ٢٠٠ ميليغرام، قد يؤدي إلى حالة التسمم من الكافيين، والتي تتعدد أعراضها بين التوتر، والأرق، وتهيج الجهاز الهضمي، وارتعاش العضلات.
كميات الشراب للأطفال والكبار:
وتوصي أكاديمية (CDC) المراهقين، بين سن 12 و18 من العمر، بعدم تناول أكثر من 100 مللي جرام من الكافيين كحد أقصى، بينما أوصت، مايو كلينيك، الأشخاص الأكبر سناً بعدم تناول أكثر من علبة واحدة يومياً، أو ما يعادل 400 مللي جرام من المشروبات، الجدير بالذكر أن لمشروبات الطاقة شهرة واسعة في عالم الرياضيين الشباب، لكن يُوصى بعدم تناول تلك المشروبات قبل أو أثناء أو بعد التدريب، بسبب تأثيرها على صحة اللاعبين.
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