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بعد غد.. رئيس الوزراء يتوجه إلى بريطانيا لمناقشة القضية الصومالية
شريف اسماعيل‎

بعد غد.. رئيس الوزراء يتوجه إلى بريطانيا لمناقشة القضية الصومالية

2017-05-08 16:19:15
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يتوجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعد غدٍ، الى العاصمه البريطانيه لندن.

ومن المقرر أن يترأس شريف إسماعيل الوفد المصرى لمناقشه قضايا الصومال.

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