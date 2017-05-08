صرح المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات اليوم الاثنين بأن مجلس الأعمال المصري البحريني سيقيم معرضا متميزا في المنامة خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري بحضور وزراء التجارة والصناعة والسياحة من الجانبين ، قائلا : “إن هذا المعرض يعتبر نواة لاقامة معارض مماثلة بدول مجلس التعاون الخليجي”.

وأفاد السويدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بأن المعرض الذي سيشارك فيه من الجانب المصري (صندوق تحيا مصر..شركة تور & كيور للسياحة العلاجية.. البنك الأهلي المتحد..مصر للطيران الناقل الرسمي للمعرض” - يهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب استثمارات صناعية جديدة لمصر وتشجيع تسويق وتصدير المنتجات المصرية المميزة فضلا عن تشجيع السياحة البحرينية إلى مصر (شرم الشيخ - مرسي علم - الغردقة).

وقال : إن الجزء المصري من المعرض يضم جناح الصناعة ويمثلها وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية وجناح صناعة الحرف اليدوية حيث يستهدف هذا القطاع عرض الإنتاج المتميز من السجاد اليدوي (حرير وصوف) والذي يتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية وأمريكا الشمالية بمشاركة 15 عارضا.

كما يضم المعرض جناح التعليم العالي الذي يهدف إلى تسويق الخدمات التعليمية بالجامعات المصرية الخاصة وفي بعض المجالات التي تتميز بها مصر (طب الأسنان ، الصيدلة ، الطب ، والهندسة) وخاصة بعد القيود الأمنية التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلاد الأوروبية على مواطني بعض البلاد العربية ومنها البحرين بالإضافة إلى جناح السياحة الذي يمثله هيئة تنشيط السياحة والذي يقدم تعريف بالأماكن السياحية المختلفة في مصر وطرق جذب السياحة البحرينية والخليجية لهذه الأماكن (ذهب – نوبيع – مرسي علم) وكيفية تنشيط سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية.