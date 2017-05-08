قال وكيل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد يوسف الدمرداش إنه تم البدء في حصر جميع مراكز الشباب على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، والتي ينقصها المرافق وتحتاج لاعادة تطوير.

وأضاف الدمرداش - في تصريح - أن التطوير يتضمن استكمال المرافق الخدمية بمراكز الشباب وإنارة جميع الكشافات بها حتى تكون في أتم الاستعداد لممارسة الدورة الرياضية الرمضانية، وذلك ضمن الاستعدادات والتجهيزات لإجراء المسابقات الرياضية التي تجري في شهر رمضان من كل عام.