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مصرع شخصين وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بقنا
انقلاب سيارة

مصرع شخصين وإصابة 6 في حادث انقلاب سيارة بقنا

2017-05-08 15:17:05
وكالات

لقي شخصان مصرعهما اليوم الإثنين وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الغربي قنا - نجع حمادي.
كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الغربي (قنا - نجع حمادي) نتيجة السرعة الزائدة؛ ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين تم نقلهم جميعا لمستشفى قنا العام، وحرر المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق .‎

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