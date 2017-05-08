لقي شخصان مصرعهما اليوم الإثنين وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الغربي قنا - نجع حمادي.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الغربي (قنا - نجع حمادي) نتيجة السرعة الزائدة؛ ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين تم نقلهم جميعا لمستشفى قنا العام، وحرر المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق .‎