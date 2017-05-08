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ماي تؤكد مجددا التزامها بخفض الهجرة لبريطانيا
وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي

إلى "عشرات الآلاف" سنويا

ماي تؤكد مجددا التزامها بخفض الهجرة لبريطانيا

2017-05-08 15:18:41
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن حزب المحافظين الذي تنتمي له سيلتزم بتعهده بخفض صافي الهجرة للبلاد إلى “عشرات الآلاف” سنويا إذا فاز بانتخابات مقررة الشهر المقبل.

وأضافت أمام أنصار لها في لندن “من المهم أن نستمر وسنستمر في القول إننا نريد خفض صافي الهجرة إلى مستويات مستدامة. ونعتقد أنها عشرات الآلاف”.

وعلى الرغم من التزام المحافظين بذلك منذ توليهم السلطة في 2010 فإن الهدف لم يتحقق حتى الآن. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 273 ألفا جاءوا إلى بريطانيا خلال عام حتى نهاية سبتمبر أيلول أي بانخفاض 49 ألفا عن العام السابق ليصبح بذلك أقل عدد مسجل منذ العام الذي انتهى بنهاية يونيو حزيران 2014.

وقالت ماي “وطبعا بمجرد أن نغادر الاتحاد الأوروبي فستتاح لنا فرصة التأكد من سيطرتنا على حدودنا هنا في بريطانيا لأننا سنتمكن من وضع قواعدنا للوافدين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.

“ترك الاتحاد الأوروبي يعني أنه لن تكون لدينا حرية حركة مثلما كان الوضع في الماضي”.

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