هرب الرئيس الإيراني حسن روحاني من غضب الجماهير وعُمال المناجم وأهالي ضحايا انفجار منجم الفحم في جولستان الأربعاء، عند زيارته المنطقة في محاولة منه لكسب أصوات أبناء المنطقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 19 مايو.

وبحسب «24 الإماراتى» نشر ناشطون إيرانيون، والمعارضة الإيرانية في الخارج، أشرطة فيديو تعرض هجوم المحتجين على سيارة الرئيس الإيراني، وسخطهم عليه عند زيارته المنجم المنكوب الأحد، وهم الذين يحملون روحاني وحكومته والنظام الإيراني مسئولية تردي أوضاعهم، ما تسبب في مقتل 35 عاملًا على الأقل بشهادة السلطات الإيرانية.

ولكن مصادر أخرى تتحدث عن مصرع 90 شخصًا على الأقل بسبب الانفجار.

وحاول بعض المحتجين الهجوم على سيارة الرئيس روحاني، الذي “أفلت من هذا الكمين بشق الأنفس” ليتمكن من مغادرة المنطقة.