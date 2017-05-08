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وزير الطيران يلتقي رئيس شركة "الشرق الأوسط" اللبنانية
شريف فتحى وزير الطيران المدنى يلتقي وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف‎

وزير الطيران يلتقي رئيس شركة "الشرق الأوسط" اللبنانية

2017-05-08 15:12:00

التقى وزير الطيران المدني شريف فتحي اليوم الاثنين مع محمد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة (طيران الشرق الأوسط اللبنانية) والوفد المرافق له الذي يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو) المقامة حاليا بالقاهرة.
وتناول وزير الطيران موضوع نقل رحلات الشركة من مبنى الركاب رقم 1 إلى مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة ، حيث أثنى على استضافة طيران الشرق الأوسط لناشطي ومدوني مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة شرم الشيخ والتغطية المتميزة التي حظيت بها الزيارة.
ومن جانبه، أكد الحوت استعداد شركة طيران الشرق الأوسط الدائم لدعم العلاقات المصرية اللبنانية وتنشيط السياحة بين البلدين فيما قدم في نهاية اللقاء هدية تذكارية لوزير الطيران المدني أصدرتها الشركة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائها.‎

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