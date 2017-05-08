كشف الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، خالد مشعل، عن حقيقة توليه رئاسة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح مشعل، في تصريحات لشبكة “قدس برس” الفلسطينية، أن رئاسة التنظيم الدولي للإخوان، لم تعرض عليه.

وقال: “من البديهي، ألا يعرض عليّ ذلك، وبالتأكيد لن أكون، لأن حماس حركة فلسطينية، تحصر عملها في إطار القضية الفلسطينية”.

وأضاف مشعل: “نحن في حماس، لا نتدخل بشؤون الآخرين، لا دولاً ولا تنظيمات”، لافتاً إلى أن مرجعية الحركة، هي مؤسساتها القيادية.

واعتبر خالد مشعل، أن هناك من يحاول خلط الأوراق؛ لأسباب لا تخفى على أحد.