تواصل القوات المشاركة في تمرين “الأسد المتأهب” الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية لعدة أيام تدريباتها العسكرية، بمشاركة وحدات منتخبة من أكثر من 20 دولة، حيث تضمنت التدريبات في القوة البحرية الملكية الأردنية تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التي تحاكي التحديات التي تواجهها المنطقة.

وذكر بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المراحل الأولى للتدريب بدأت بالمحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية وتنفيذ العديد من الرمايات على مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والتدريب على أعمال تفتيش السفن ومكافحة القرصنة وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة القتالية.

ويهدف تمرين “الأسد المتأهب” الذي بدأ منذ عام 2011، مع الجانب الأمريكي وبمشاركة أكثر من 20 دولة، خلال الفترة من 7 - 18 مايو الجاري، إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المشاركة، لدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع. ​