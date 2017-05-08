اتحاد نساء مصر يبدأ في تنفيذ مشروع ضد التميز النوعي والديني2017-05-08 15:17:19
أعلن الإتحاد العام لنساء مصر تفاصيل مشروع “الثقافة والمسرح ضد التمييز”، والذى ينفذ بالتعاون مع جامعة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى إنتاج وتنفيذ أنشطة تناهض التمييز النوعي والديني، والتصدي لمظاهر وأسس التمييز مستخدما أنشطة فنية كالمسرح والرسم والموسيقي، إلى جانب إكساب المجموعات الشبابية المشاركة فى المشروع مهارات فنية عبر إقامة ورش عمل ورؤية فكرية تناهض التمييز عبر إقامة حلقات نقاش تتناول قضية التمييز الديني والنوعي.
وأكد رئيس اتحاد نساء مصر الدكتورة “هدى بدران”، أن الفن يقوم بدور مهم في ترقية الذوق وتنمية الوعي، كما أنه أحد مصادر التقدم وجزء من محفزات التنمية، لافتة إلى أن الثقافة والفن يهدفان إلى بناء وتنمية الإنسان.
وأضافت أن المسرح يسهم في تشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي ويمكن استخدام المسرح في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص، معربة عن سعادتها بتعاون الاتحاد مع جامعة القاهرة ووزارة الشباب في هذا المشروع الذي يشجع الهواة علي استخدام الفن بأشكاله المختلفة في عرض ومناقشة قضية التطرف والتمييز المبني على أساس مفاهيم خاطئة.
من جانبه، رحب “تونى كوست” مدير مؤسسة “سوس ميد” بالاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الإتحاد العام لنساء مصر فى تنفيذ مشاريع تناهض مظاهر التمييز، لافتا إلى أن المؤسسة تتعاون مع منظمات المجتمع المدني في سبع دول عربية.
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 12:04:08 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 11:00:47 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي ...Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياًMon, 08 May 2017 10:30:59 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء ...Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT
-
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد ...Mon, 08 May 2017 09:17:54 GMT
-
تسريب امتحان الشهادة الابتدائية.. و«التعليم» تنفي
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لامتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، وبدأ بعض الطلاب في ...Mon, 08 May 2017 09:44:05 GMT