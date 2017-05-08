· زيادة انتشار سيارات نيسان في بريطانيا وإيطاليا واسبانيا ساهم في نمو المبيعات لعام 2016

· حصة نيسان في الأسواق الأوروبية (متضمنةً علامة داتسون التجارية) تقدر بنسبة 3.9%

· نيسان تتصدر قائمة أفضل سيارات الكروس أوفر بفضل قشقاي وجوك والإكس تريل

· نيسان تحقق أعلي مبيعات السيارات الكهربائية ببيع أكثر من 23 ألف وحدة في أسواق اوروبا

أعلنت نيسان عن نتائج مبيعاتها في الأسواق الأوروبية والتي بلغت 756 ألف و762 وحدة مباعة في العام المالي 2016، بزيادة ُقدرها 2.6% مقارنة بمبيعات عام 2015. وبلغ إجمالي مبيعات نيسان في الأسواق الأوروبية عدد 735 ألف و725 وحدة.

بينما سجلت مبيعات الشركة في أسواق أوروبا الغربية عدد 663 ألف و718 وحدة، بزيادة قدرها 6.5% مقارنةً بعام 2015. حيث بلغ إجمالي مبيعات شهر مارس للعام الحالي عدد 107 ألف و592وحدة، بزيادة قدرها 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يخص نمو إجمالي حجم الصناعة، فقد استطاعت مبيعات نيسان تحقيق اداء قوي في جميع الأسواق الرئيسية في منطقة أوروبا الغربية خلال العام المالي 2016، حيث زادت حصتها في كل من أسبانيا بنسبة 13.3%، ونسبة قدرها 7.5% في المملكة المتحدة، 4.8% لإيطاليا وبنسبة 4.7% لكل من فرنسا وألمانيا.

وعزز إطلاق سيارة نيسان ميكرا الجديدة كلياً في شهر مارس الماضي مبيعات الشركة في الأسواق الأوروبية، بينما تواصل موديلات الكروس أوفر التي تنتجها نيسان مثل الإكس تريل، الجوك والقشقاي في اقتناص العديد من الجوائز في المنطقة بأكملها، كما أن إطلاق نيسان نيفارا في العام الماضي جاء بنتائج مذهلة وأدت الي تضاعف معدل نمو مبيعات الشركة.

الجدير بالذكر أن أكثر من 270,000 مستهلك في أوروبا عبروا عن تفضيلهم لسيارة نيسان قشقاي امام منافسيها خلال عام 2016، تقديراً لتصميمها الجذاب، وكفاءتها والتقنية الحديثة التي تتمتع بها السيارة – مما يجعلها السيارة الرائدة في فئتها.

وصرح بول ويلكوكس رئيس نيسان أوروبا انه “انطلاقاً من مسئوليتنا نحو عملائنا تحرص الشركة على توفير المزيد من طرازات السيارات كل عام، لزيادة عدد الخيارات، وإطلاق فئات سيارات متنوعة وتوفير عاملي الابتكار والاثارة في كل منتج تقدمه الشركة.”

وقال إن نيسان متقدمة بخطوات كبيرة عن باقي مُصنعي السيارات، نظراً لقيام الشركة بتوفير الجودة العالية في عملية اعادة صناعة واجتياز كل ما هو مألوف في عالم صناعة السيارات مثلما فعلت الشركة مع نيسان ميكرا الجديدة كلياً، والتي يستمتع بها حالياً العديد من العملاء.

كما استطاعت موديلات سيارات نيسان المتنوعة تحقيق نتائج قوية ومتماسكة عاماً بعد عام، حيث أنتجت نيسان 600 ألف سيارة في أوروبا خلال عام 2016، ومع ما يزيد عن 507 ألف سيارة في مدينة سندرلاند، المملكة المتحدة.

أكثر 5 طرازات لنيسان مبيعاً في شهر مارس لعام 2017