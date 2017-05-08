أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الإثنين الحرص الذي توليه الدولة لدعم وتمكين الأشخاض ذوي الإعاقة، باعتبارهم طاقة ايجابية ينبغي استثمارها في تحقيق البناء والتنمية، مشددا على أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز وتسهيلات تساهم في تطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات.

وأشار في تصريحات صحفية عقب افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السادس للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة، الذي يقام تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، إلى أن اهتمام الدولة بالرعاية السنوية لهذا المؤتمر يأتي من منطلق إدراك الأثر الإيجابي الذي تقدمه أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التيسير على ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قريبا، والذي يتم إعداده حالياً وفقا للاجراءات والدستور ليشكل خطوة إيجابية تضع مصر على الطريق الصحيح فيما يخص ذوي الإعاقة.

ووعد المهندس شريف إسماعيل ذوي الإعاقة بالعمل على حل كافة المشكلات، وبذل الجهود لتذليل الصعوبات التي تواجههم، مؤكدا أن تواجده اليوم يعكس الحرص على التفاعل والتواصل المباشر معهم، والإستماع إلى كافة مطالبهم ومشكلاتهم.

وحول قانون الاستثمار الجديد، أشار رئيس الوزراء إلى أن القانون الجديد يتضمن حوافز وتسهيلات في الإجراءات والتراخيص وغيرها بما يساهم في تطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالاستعدادات قبل حلول شهر رمضان المعظم، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للمصريين بالخير والبركات خلال الشهر الكريم، موضحا أن الحكومة تتابع جهود وزارة التموين والجهات التابعة لها لتوفير كافة السلع الغذائية الرئيسية في المجمعات الاستهلاكية، وزيادة منافذ التوزيع، وكذا الحفاظ على الأسعار المناسبة لهذه السلع.