أعلن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات اليوم الاثنين أن الاتحاد سيطلق خلال شهر رمضان المبارك مبادرة (مصر تصنع) ؛ بهدف تقليل عجز الميزان التجاري من خلال تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي عبر الإسهام في قيام عمليات التواصل الفعلي بين الشركات بجميع أحجامها في مختلف القطاعات والعمل على تذليل ما يواجهها من عقبات.

وأوضح السويدي ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ، أن المبادرة تستهدف المساهمة في تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم العمل في ال5 محاور الخاصة بالمبادرة وهي: تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي بالمنتجات الوطنية وخلق لغة حوار ووسيلة تواصل بين المصنعين بداية من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وخلق قاعدة صناعية مصرية قادرة على التصدير للخارج وتداول الخبرات الصناعية من خلال البحث والتطوير ورفع كفاءة المصنع المصري وترسيخ فكرة إيجابية عن مدخلات الإنتاج والمنتجات المصرية بشكل عام لدى المصنعين والمستهلكين ومواجهة تحديات المصنعين وتسهيل عملهم في السوق المصري واعتماد المشاريع الوطنية على الصناعة المصرية دون الحاجة للتوجه للخارج.

وعن الآثار الإيجابية للمبادرة..قال رئيس اتحاد الصناعات : إن قطاع الصناعة المصرية يعد مورد الناتج القومي الوحيد المستدام والأكثر قابلية لحل تحديات الدولة الاقتصادية والاجتماعية مما له آثار إيجابية يأتي على رأسها مواجهة البطالة وتوفير العملة الصعبة وزيادة الناتج القومي وجذب الاقنصاد غير الرسمي وتطوير الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.