اتحاد الصناعات يطلق مبادرة "مصر تصنع" خلال رمضان2017-05-08 15:05:55
أعلن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات اليوم الاثنين أن الاتحاد سيطلق خلال شهر رمضان المبارك مبادرة (مصر تصنع) ؛ بهدف تقليل عجز الميزان التجاري من خلال تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي عبر الإسهام في قيام عمليات التواصل الفعلي بين الشركات بجميع أحجامها في مختلف القطاعات والعمل على تذليل ما يواجهها من عقبات.
وأوضح السويدي ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ، أن المبادرة تستهدف المساهمة في تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم العمل في ال5 محاور الخاصة بالمبادرة وهي: تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي بالمنتجات الوطنية وخلق لغة حوار ووسيلة تواصل بين المصنعين بداية من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وخلق قاعدة صناعية مصرية قادرة على التصدير للخارج وتداول الخبرات الصناعية من خلال البحث والتطوير ورفع كفاءة المصنع المصري وترسيخ فكرة إيجابية عن مدخلات الإنتاج والمنتجات المصرية بشكل عام لدى المصنعين والمستهلكين ومواجهة تحديات المصنعين وتسهيل عملهم في السوق المصري واعتماد المشاريع الوطنية على الصناعة المصرية دون الحاجة للتوجه للخارج.
وعن الآثار الإيجابية للمبادرة..قال رئيس اتحاد الصناعات : إن قطاع الصناعة المصرية يعد مورد الناتج القومي الوحيد المستدام والأكثر قابلية لحل تحديات الدولة الاقتصادية والاجتماعية مما له آثار إيجابية يأتي على رأسها مواجهة البطالة وتوفير العملة الصعبة وزيادة الناتج القومي وجذب الاقنصاد غير الرسمي وتطوير الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
-
تأجيل محاكمة عز في «تراخيص الحديد» لـ5 يوليو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل في قضية “تراخيص الحديد”، لجلسة 5 يوليو القادم، لتقديم ما تم إنجازه ...Mon, 08 May 2017 12:04:08 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 11:00:47 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي ...Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
اليوم.. وادى دجلة والمصري البورسعيدى فى مواجهة نارية بالدوري
يستضيف نادى وادى دجلة نظيره المصرى البورسعيدى مساء اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها، فأبناء أحمد ...Mon, 08 May 2017 08:01:52 GMT
-
تدمير «نفق» بالشريط الحدودي في رفح.. وضبط 22 إرهابياًMon, 08 May 2017 10:30:59 GMT
-
حريق بمحطة كهرباء في أسيوط
نشب حريق، منذ قليل، بمحطة كهرباء بجوار المعهد الديني الأزهري بالحمرة بمحافظة أسيوط، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران. وتلقى اللواء ...Mon, 08 May 2017 10:11:49 GMT
-
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد ...Mon, 08 May 2017 09:17:54 GMT
-
تسريب امتحان الشهادة الابتدائية.. و«التعليم» تنفي
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لامتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، وبدأ بعض الطلاب في ...Mon, 08 May 2017 09:44:05 GMT